Вестник Кавказа

Вице-премьер РФ Александр Новак рассказал о буме инвестиций на Кавказе

Вице-премьер РФ Александр Новак рассказал о буме инвестиций на Кавказе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Заместитель главы правительства РФ Александр Новак заявил об активизации инвестиционного потока в регионы Кавказа со стороны российских финансовых институтов. По его словам, "к региону повернулись лицом".

Вице-премьер РФ Александр Новак, курирующий Северо-Кавказский федеральный округ, заявил о буме инвестиций на Кавказе. Об этом чиновник рассказал на пленарной сессии международной выставки-форума "Россия".

"К региону повернулись лицом наши финансовые институты, банки стали активно работать, идет кредитование"

- Александр Новак

Также Новак добавил, что считает возможным довести вклад туризма в ВВП регионов Кавказа и Калмыкии до 10%, перевыполнив таким образом требование президента РФ Владимира Путина. Ранее российский лидер заявил о необходимости повысить долю внутреннего туризма в ВВП страны до 5%

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