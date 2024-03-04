Вице-премьер РФ Александр Новак рассказал о буме инвестиций на Кавказе

Заместитель главы правительства РФ Александр Новак заявил об активизации инвестиционного потока в регионы Кавказа со стороны российских финансовых институтов. По его словам, "к региону повернулись лицом".

Вице-премьер РФ Александр Новак, курирующий Северо-Кавказский федеральный округ, заявил о буме инвестиций на Кавказе. Об этом чиновник рассказал на пленарной сессии международной выставки-форума "Россия".

"К региону повернулись лицом наши финансовые институты, банки стали активно работать, идет кредитование"

- Александр Новак

Также Новак добавил, что считает возможным довести вклад туризма в ВВП регионов Кавказа и Калмыкии до 10%, перевыполнив таким образом требование президента РФ Владимира Путина. Ранее российский лидер заявил о необходимости повысить долю внутреннего туризма в ВВП страны до 5%