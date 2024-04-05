Вестник Кавказа

Ветеранам ВОВ дадут по 100 тыс рублей в Кабардино-Балкарии 

Ветеранам ВОВ дадут по 100 тыс рублей в Кабардино-Балкарии 
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти КБР начали подготовку ко Дню Победы. По словам главы региона в рамках празднование предполагается единовременная выплата ветеранам ВОВ по 100 тыс рублей.    

В преддверии Дня Победы власти республики приняли решение увеличить выплаты ветеранам Великой Отечественной войны и их вдовам. Этот шаг символизирует признание и благодарность за подвиг, совершенный во имя свободы и независимости Родины. 

«Принято решение увеличить ежегодные выплаты ветеранам войны или их вдовам с 75 [тысяч] до 100 тысяч рублей. Также согласно подписанному мной в прошлом году указу к празднику дополнительные ежегодные выплаты по 5 тысяч рублей поступят труженикам тыла и бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны»

– глава КБР Казбек Коков. 

По его словам, увеличение суммы выплат с 75 тысяч до 100 тыс рублей говорит о том, что память о подвиге не утрачена. 
Кроме ветеранов, выплаты к празднику также получат труженики тыла и бывшие узники концлагерей. Увеличение выплат ветеранам Великой Отечественной войны и их вдовам в Кабардино-Балкарии – это не просто денежная помощь, это признание и уважение их подвига.

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