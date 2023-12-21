Ветер смел резиденцию Деда Мороза на Ставрополье

Сильным ветром была разрушена резиденция новогоднего волшебника в Георгиевске. На месте ведутся восстановительные работы. В регионе действует штормовое предупреждение.
Резиденция новогоднего волшебника была буквально сметена разыгравшимся в ставропольском Георгиевске ветром.
«Сегодня из-за сильного ветра разрушилась резиденция Деда Мороза и Снегурочки на городской площади [в городе Георгиевске]. Поэтому было принято решение прекратить ее работу досрочно»
– глава округа Андрей Зайцев.
Напомним, что сейчас в регионе действует предупреждение из-за сильного ветра. Так, уже зафиксирован обрыв линий электропередач, срыв кровель на жилых домах и соцобъектах.
Власти региона отмечают, что на всех аварийных объектах ведутся восстановительные работы, резиденция Деда мороза не стала исключением. Планируется, что порядок будет восстановлен уже к пятнице.
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