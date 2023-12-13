У «Эльбруса» в Новый год будут дежурить врачи

Безопасность отдыхающих и персонала курорта будут обеспечивать медики из передвижного ФАПа. Кроме того, в поселки Эльбрус пострадавших ждет травмпункт с рентгеном.

За здоровьем гостей и персонала курорта «Эльбрус» в новогоднюю ночь и далее на протяжении всех каникул проследят медики. Для этого неподалеку будет дежурить передвижной фельдшерский пункт.

«У нас есть передвижной ФАП, который принадлежит Эльбрусской районной больнице, на новогодние праздники он будет располагаться на поляне Азау, будет оказывать помощь. Кроме этого, рядом постоянно находится бригада скорой помощи, которая, при необходимости, будет доставлять в медицинское учреждение»

– глава Минздрава КБР Рустам Калибатов

Кроме того, в ближайшем населенному пункте особо пострадавшим будут делать рентген в специально оборудованном травматологическом кабинете. Напомним, что курорт планирует наращивать поток туристов до 2 млн отдыхающих в сезон. Для этого планируется строить новые трассы и канатки к ним.