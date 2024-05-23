Вестник Кавказа

Вертолет Пашиняна совершил экстренную посадку

Вертолет Пашиняна совершил экстренную посадку
© Фото: соцсети Никола Пашиняна
Вертолет, на борту которого находился премьер Армении Никол Пашинян, совершил аварийную посадку на стадионе Ванадзора.

Воздушное судно, перевозившее премьер-министра Армении Никола Пашиняна было вынуждено совершить экстренную посадку из-за плохих погодных условий. Информацию об этом сегодня утром распространили армянские telegram-каналы.

Позднее глава правительства вышел на связь и подтвердил произошедшее в своих соцсетях

"В связи с плохими погодными условиями наш вертолёт совершил внеплановую посадку в Ванадзоре. Теперь мы продолжаем поездку на автомобиле. Хорошего дня"

 - Никол Пашинян

Уточняется, что премьер совершал полет в Ташир и был вынужден пересесть в автомобиль после того, как вертолет приземлился на стадионе в Ванадзоре.

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