Верхний Ларс – состояние на сегодня: дорога открыта для всех

Проезд через границу России и Грузии открыт для всех транспортных средств, сообщили в МЧС Северной Осетии.
Ведомство сообщает, что дорога на территории Грузии расчищена, проезд по ней полностью безопасен. Поэтому движение всех видов автотранспорта разрешено с 13.40 мск.
Отметим, что на сайте ЦОДД региона, в разделе "Электронная очередь", указано, что проезд закрыт. Очередь, судя по данным ресурса, почти достигла 2,5 тыс машин. Первые из них зарегистрировались в ночь с 31 января на 1 февраля.
Напомним, что легковым машинам и автобусам проезд был разрешен накануне с 15.40 мск. Перед этим проезд через Ларс полностью закрылся с 21.00 5 февраля.
Транскам
В эти дни из-за непогоды регулярно закрывается из-за лавинной опасности и Транскам, который связывает Россию с Южной Осетией. В данный момент, а точнее, со вчерашнего дня, эта трасса открыта.