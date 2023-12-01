Верхний Ларс – состояние на сегодня: дорога открыта для всех

МЧС Северной Осетии сообщило о полном открытии движения по Военно-Грузинской дороге. По данным ведомства, проезд открыт не только для легковых машин, но и для автобусов, а также большегрузов.

Проезд через границу России и Грузии открыт для всех транспортных средств, сообщили в МЧС Северной Осетии.

Ведомство сообщает, что дорога на территории Грузии расчищена, проезд по ней полностью безопасен. Поэтому движение всех видов автотранспорта разрешено с 13.40 мск.

Отметим, что на сайте ЦОДД региона, в разделе "Электронная очередь", указано, что проезд закрыт. Очередь, судя по данным ресурса, почти достигла 2,5 тыс машин. Первые из них зарегистрировались в ночь с 31 января на 1 февраля.

Напомним, что легковым машинам и автобусам проезд был разрешен накануне с 15.40 мск. Перед этим проезд через Ларс полностью закрылся с 21.00 5 февраля.

Транскам

В эти дни из-за непогоды регулярно закрывается из-за лавинной опасности и Транскам, который связывает Россию с Южной Осетией. В данный момент, а точнее, со вчерашнего дня, эта трасса открыта.