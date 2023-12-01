Верхний Ларс сегодня: грузовики снова стоят в пробке

На Военно-Грузинской дороге вновь действуют ограничения для грузовых машин из-за плохой погоды.

Автомобилисты следующие к госгранице России и Грузии снова застрянут в пробке, которая образовалась перед ТПП «Верхний Ларс».

Отмечается, что здесь введены ограничения для грузовых машин и автомобилей с прицепами из-за гололеда на дорогах и возможного схода лавин.

Таким образом, ограничения коснулись части дороги Гудаури-Коби. Здесь проезд возможет только через лавинозащитные туннели.

Для остальных видов транспорта проезд осуществляется без ограничений.