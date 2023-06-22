Верхний Ларс расширили почти до 40 полос - движение свободно

К сегодняшнему дню на Верхнем Ларсе практически полностью завершились работы по реконструкции, сообщает Минтранс РФ.
Состояние пункта пропуска проверила делегация высокопоставленных чиновников, в числе которых были врио главы ФТС Руслан Давыдов, глава Северной Осетии Сергей Меняйло и другие.
Изначально планировалось расширить Верхний Ларс до 39 полос.
"Работа выполнена в срок. Обеспечено движение по 12 полосам для грузового транспорта, 2 полосам для автобусов, 24 полосам для легковых автомобилей. Еще одна полоса находится в резерве. Она позволят обеспечить перевозку стройматериалов для завершения строительных работ, в том числе по благоустройству пункта пропуска (работы продлятся до конца года)"
– Минтранс РФ
В ходе проверки чиновники удостоверились в том, что реконструкция пункта пропуска и усилия таможенников помогли исчезновению очереди из грузовиков.
За понедельник в обе стороны через Ларс прошли 1322 грузовика - это рекордный показатель. Кроме того, через пункт проехали 2,8 тыс легковушек, прошли 11 тыс человек.
Ранее расчетные показатели Верхнего Ларса составляли 400 машин в сутки, сейчас это 2560 автомобилей:
- 600 грузовиков,
- 1,9 тыс легковушек,
- 60 автобусов.
В будущем возможности пункта пропуска увеличатся.
На 100% реконструкция пункта будет завершена в ноябре.