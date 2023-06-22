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Верхний Ларс расширили почти до 40 полос - движение свободно

Верхний Ларс расширили почти до 40 полос - движение свободно
© Фото: Минтранс России
Состояние Верхнего Ларса, реконструкция которого практически завершилась к 15 июня, проверили на границе России и Грузии. Расширение дороги позволило обеспечить отсутствие пробок, за сутки через КПП проходит рекордное число машин.

К сегодняшнему дню на Верхнем Ларсе практически полностью завершились работы по реконструкции, сообщает Минтранс РФ.

Состояние пункта пропуска проверила делегация высокопоставленных чиновников, в числе которых были врио главы ФТС Руслан Давыдов, глава Северной Осетии Сергей Меняйло и другие.

Изначально планировалось расширить Верхний Ларс до 39 полос.

"Работа выполнена в срок. Обеспечено движение по 12 полосам для грузового транспорта, 2 полосам для автобусов, 24 полосам для легковых автомобилей. Еще одна полоса находится в резерве. Она позволят обеспечить перевозку стройматериалов для завершения строительных работ, в том числе по благоустройству пункта пропуска (работы продлятся до конца года)"

– Минтранс РФ

В ходе проверки чиновники удостоверились в том, что реконструкция пункта пропуска и усилия таможенников помогли исчезновению очереди из грузовиков.

За понедельник в обе стороны через Ларс прошли 1322 грузовика - это рекордный показатель. Кроме того, через пункт проехали 2,8 тыс легковушек, прошли 11 тыс человек.

Ранее расчетные показатели Верхнего Ларса составляли 400 машин в сутки, сейчас это 2560 автомобилей:

  • 600 грузовиков,
  • 1,9 тыс легковушек,
  • 60 автобусов.

В будущем возможности пункта пропуска увеличатся.

На 100% реконструкция пункта будет завершена в ноябре.

«Верхний Ларс» избавят от пробок к 15 июня

«Верхний Ларс» избавят от пробок к 15 июня

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