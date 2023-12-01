Верхний Ларс открылся для большегрузов

Дорожные службы Грузии расчистили после обильного снегопада Военно-Грузинскую дорогу до границы с Россией, теперь на ней разрешено движение большегрузов.

Грузия возобновила движение грузового автотранспорта от границы с Россией (ТПП "Верхний Ларс") - после очистки от снега на Военно-Грузинской дороге, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии.

Ранее ограничения на дороге международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс на передвижение большегрузов были введены на участке Гудаури-Коби из-за сильного снегопада, для других видов транспорта движение не прекращалось, передает Sputnik Грузия.

Движение сейчас идет в безостановочном режиме, а на участке Гудаури-Коби – только через лавинозащитные тоннели, однако движение прицепов, полуприцепов и автобусов вместимостью более 30 посадочных мест в тоннелях будет идти только в одностороннем порядке.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", участок магистрали от Владикавказа до Верхнего Ларса был закрыт 12 января, в пятницу, вечером, из-за чего сотни грузовых машин вынуждены ждать в пробках открытия дороги.