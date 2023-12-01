Военно-Грузинская дорога вновь закрыта для грузовиков

Участок магистрали от Владикавказа до Верхнего Ларса был закрыт в пятницу вечером, из-за чего сотни грузовых машин вынуждены ждать в пробках открытия дороги.

Дорога к пункту пропуска "Верхний Ларс" на границе России и Грузии вновь закрыта для грузового транспорта. На маршруте скопилась пробка из нескольких сотен большегрузов.

По данным электронного табло ЦОДД "Северная Осетия" на госгранице сейчас находятся 736 грузовиков, которые ожидают очередь на въезд.

В пятницу вечером 12 января на участке дороги Владикавказ-Верхний Ларс были введены ограничения для движения грузового транспорта из-за плохой погоды.