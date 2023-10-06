Венгерский премьер призвал не вводить санкции против Азербайджана

Опубликовано: 17:31, 6 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Глава правительства Венгрии раскритиковал призыв Европарламента ввести антиазербайджанские санкции. Виктор Орбан пояснил, что Азербайджан стратегически важен для Евросоюза.

Венгерский лидер Виктор Орбан прокомментировал принятую Европарламентом резолюцию о введении точечных санкций против Азербайджана, об этом сообщают СМИ.

Он обратил внимание на ключевую значимость Азербайджана. По словам венгерского политика, достижение энергетической независимости невозможно без участия Баку.

"Азербайджан нам нужен, это очень очевидно. Это стратегически важная страна"

– Виктор Орбан