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Ведущая сеть супермаркетов России будет помогать Дагестану с развитием футбола

Ведущая сеть супермаркетов России будет помогать Дагестану с развитием футбола
© Фото: сайт фк Динамо Махачкала
«Динамо» Махачкала и сеть супермаркетов «Магнит» подписали соглашение о сотрудничестве и совместном развитии футбола в республике. «Магнит» также будет проводить акции на матчах клуба.

Крупнейшая в России сеть супермаркетов «Магнит» заключила соглашение о сотрудничестве с махачкалинским «Динамо» в сфере развития футбола в Республике Дагестан.

Соглашение было подписано в Махачкале по итогам совместной пресс-конференции, в которой приняли участие глава региона Сергей Меликов, президент «Динамо» Гаджи Гаджиев и представитель компании Анна Мелешина.

«Это большая честь. На нашем месте хотели бы оказаться многие. «Магнит» и «Динамо», давайте вместе побеждать»

- Анна Мелешина

В свою очередь Меликов заявил, что сегодня открывается новая страница в истории республиканского футбола. Он выразил благодарность представителям сети «Магнит» за согласие принять участие в развитии детского спорта в Дагестане.

Президент «динамовцев» Гаджи Гаджиев заявил о желании клуба и республики продлить сотрудничество с компанией на более длительный срок. Он также уверен, что «Магнит» своим серьезным шагом поможет Дагестану и «Динамо» выйти на другой уровень.

Стороны планируют сотрудничать в развитии детско-юношеского футбола в Дагестане. Помимо этого, «Магнит» будет проводить совместные с «Динамо» акции для продвижения футбола в регионе и привлечения новых поклонников. Компания планирует принять участие и в улучшении спортивной инфраструктуры, повышении квалификации тренеров и создании условий для подготовки будущих футболистов.

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