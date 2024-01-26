Вандалу, осквернившему памятник в Ереване, запретили покидать место жительства

Жителю столицы Армении предписали запрет на выезд за то, что он совершил акт вандализма около монумента детям блокадного Ленинграда в Ереване.

Самвелу Шириняну, который надругался над монументом детям блокадного Ленинграда, вынесли меру наказания. В качестве санкций на него наложен запрет на выезд. Информацию об этом распространила пресс-служба Следкома Армении.

"В качестве меры пресечения избран запрет на выезд"

- пресс-служба Следственного комитета Армении

Ранее Следком РА предъявил Шириняну приговор по статье «дискриминация, возбуждение или пропаганда ненависти».

Максимальное наказание по данной статье – заключение под стражу до четырех лет.

Ранее житель Еревана Самвел Ширинян сорвал российский триколор и разбросал венки, которые были установлены около монумента детям блокадного Ленинграда. При этом свои действия он записывал на видео, а в последствии выложил в сеть.