Вестник Кавказа

В Узбекистане заявили о братских отношениях Путина и Мирзиеева

В Узбекистане заявили о братских отношениях Путина и Мирзиеева
© Фото: сайт Кремля
В Ташкенте заявили, что Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев поддерживают братские отношения. Там отметили важность наращивания двусторонних связей.

Руководители России и Узбекистана поддерживают доверительные и даже братские отношения, сообщила помощница узбекистанского президента Саида Мирзиеева.

На встрече с председателем российского Совета Федерации Валентиной Матвиенко она подчеркнула, что парламентарий является большим другом Узбекистана.

Помимо этого, помощница лидера Узбекистана выразила Матвиенко благодарность за огромную поддержку.

Мирзиеева также отметила важность наращивания двусторонних связей и проведения совместных предприятий, в том числе культурной направленности.

Она напомнила, что Россию и Узбекистан объединяют общая история, общность народов и множество других точек соприкосновения.

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