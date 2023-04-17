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В Узбекистане на Рамазан хайит будут отдыхать три дня

В Узбекистане на Рамазан хайит будут отдыхать три дня
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
22, 23 и 24 апреля в Узбекистане в этом году будут выходными в связи с празднованием Рамазан хайита. При этом нерабочий понедельник нужно будет отработать в следующую субботу.

Жители Узбекистана в 2023 году будут отдыхать три дня подряд по случаю праздника Рамазан хайит: к выходным 22 и 23 апреля добавится понедельник, 24 апреля.

При этом следующая суббота, 29 апреля будет рабочей, на нее переносится рабочий день с 24 апреля. В таком режиме будут трудиться в конце апреля в Узбекистане те, кто работает по пятидневной рабочей неделе.

Отметим, что 21 апреля рабочий день в Узбекистане в связи с Рамазан хайитом будет сокращенным.

До окончания священного месяца осталось несколько дней, впереди Ночь предопределения, она случится с 17 на 18 апреля. Последний день 30-дневного поста придется на 21 апреля, пятницу.

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