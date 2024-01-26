В тюрьмах Армении нашли граждан Турции

Согласно официальной статистике, чаще всего среди иностранцев в тюрьмах Армении можно встретить граждан Ирана и России. Отбывают заключение в республике граждане Турции, а также люди со всех населенных континентов Земли.

Представители пенитенциарной системы Армении опубликовали статистику по заключенным иностранным гражданам. Как оказалось, среди порядка 1 тыс отбывающих наказание в армянских тюрьмах, иностранцы составляют значительную долю, около 20%.

Всего отбывают тюремные наказания в Армении 199 человек с иностранными паспортами. Чуть меньше трети из них – 59 человек – составляют иранские граждане. Примерно каждый пятый иностранец в армянских тюрьмах – гражданин России. Вполне вероятно, что значительное число иранцев и россиян в этой статистике – люди с двойным гражданством, то есть также они имеют и армянский паспорт.

Следом за иранскими и российскими заключенными в тюрьмах Армении чаще всего встречаются граждане Грузии и Турции – и тех, и других насчитывается по 14 человек. Статистика, опубликованная по запросу "Спутник-Армения", не уточняет, о каких турецких гражданах идет речь и за какие преступления они были осуждены в Армении.

Помимо жителей окружающих Армению стран, в пенитенциарных заведениях республики находятся граждане со всего мира, включая и Северную, и Южную Америку, и Азию, и Европу, и Африку.

При этом в армянских тюрьмах нет ни одного гражданина Азербайджана. Напомним, двое незаконно и с нарушениями арестованных азербайджанских солдат были возвращены на родину 13 декабря прошлого года.

Ранее Минюст Армении сообщал, что на содержание каждого заключенного государство тратит около $850 в месяц.