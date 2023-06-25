В турецком Бодруме презентовали туристический потенциал Узбекистана

Опубликовано: 21:23, 25 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В культурной столице тюркского мира городе Бурса прошла презентация туристических красот Узбекистана – гостям мероприятия рассказали о зиерат-туризме, показали фотографии исторических памятников и уникальных артефактов, а также обсудили рост туризма между двумя странами.

В турецком городе Бурса накануне прошла презентация туристического потенциала Узбекистана, сообщает узбекское информационное агентство "Дунё".

Мероприятие прошло по инициативе посольства Узбекистана в Анкаре и Генерального консульства в Стамбуле, на нем была показана выставка фотографий исторических памятников и уникальных артефактов из Самарканда, Бухары, Хивы и Коканда, передает Sputnik Узбекистан.

В презентации приняли участие представитель министерства культуры и туризма Турции Камиль Озер, член правления Торгово-промышленной палаты Бурсы Эрол Кылыч и представители более 20 турецких туристических агентств.

Гостям рассказали о туристическом потенциале Узбекистана, в частности, о направлении зиерат-туризма, также участники встречи обсудили необходимые меры по увеличению турпотока из Турции в Узбекистан и организацию групповых паломнических туров.