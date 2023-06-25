В турецком Бодруме презентовали туристический потенциал Узбекистана

В турецком городе Бурса накануне прошла презентация туристического потенциала Узбекистана, сообщает узбекское информационное агентство "Дунё".
Мероприятие прошло по инициативе посольства Узбекистана в Анкаре и Генерального консульства в Стамбуле, на нем была показана выставка фотографий исторических памятников и уникальных артефактов из Самарканда, Бухары, Хивы и Коканда, передает Sputnik Узбекистан.
В презентации приняли участие представитель министерства культуры и туризма Турции Камиль Озер, член правления Торгово-промышленной палаты Бурсы Эрол Кылыч и представители более 20 турецких туристических агентств.
Гостям рассказали о туристическом потенциале Узбекистана, в частности, о направлении зиерат-туризма, также участники встречи обсудили необходимые меры по увеличению турпотока из Турции в Узбекистан и организацию групповых паломнических туров.