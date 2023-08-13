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В турецкой Каппадокии проходит знаменитый фестиваль воздушных шаров

В турецкой Каппадокии проходит знаменитый фестиваль воздушных шаров
© Фото: Anadolu
Накануне в турецкой провинции Невшехир в центральной части Анатолии в районе Гереме стартовал первый день красочного фестиваля воздушных шаров – пожалуй самого известного фестиваля в Турции.

Нынешний парад воздухоплавателей в Каппадокии – лишь часть большого фестиваля, который проходит в регионе с 5 августа под лозунгом "Культурные дороги Каппадокии". Но, конечно, красочное шоу воздушных шаров в небе – пожалуй, главное его действо.

Каких только шаров здесь нет! Некоторые из них – например, в форме сердца с глазами или мороженого, и назвать воздушными шарами сложно. А чего стоят "Обеликсы", "осьминоги" или "утки"" Другое дело классические аэростаты самой пестрой раскрасrи, или куб в форме флага Турции, передает турецкое информационное агентство Anadolu.

"Взлетная площадка" аэростатов полна местных и иностранных туристов – они начали собираться здесь еще затемно, а завтра их ждет еще один незабываемый день.

"Фестиваль проходит очень хорошо. Сюда съехались как иностранные туристы, так и жители различных уголков Турции. Все отели в Гереме полностью заполнены"

- глава муниципалитета района Гёреме Омер Эрен

Фестиваль завершится уже сегодня, в воскресенье, но через год он обязательно вернется, - заверил чиновник.

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