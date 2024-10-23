В Турции задержали 170 подозреваемых в связях с гюленистами

Около 170 человек, подозреваемых в связях с FETO, задержали правоохранители Турции.
В Анкаре задержали порядка 170 человек, которые подозреваются в сотрудничестве с организацией FETО, которую в Турции считают террористической, сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая.
"В ходе операции в 42 провинциях Турции задержаны 169 граждан, подозреваемых в связях с организацией FETО"
– Али Ерликая
Сообщается, что в рамках операции силовиков Турции было изъято стрелковое оружие, а также деньги и документы.
Напомним, что лидер FETO Фетхулла Гюлен умер в октябре прошлого года.