Вестник Кавказа

В Турции задержали 170 подозреваемых в связях с гюленистами

В Турции задержали 170 подозреваемых в связях с гюленистами
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Около 170 человек, подозреваемых в связях с FETO, задержали правоохранители Турции.

В Анкаре задержали порядка 170 человек, которые подозреваются в сотрудничестве с организацией FETО, которую в Турции считают террористической, сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая. 

"В ходе операции в 42 провинциях Турции задержаны 169 граждан, подозреваемых в связях с организацией FETО"

– Али Ерликая

Сообщается, что в рамках операции силовиков Турции было изъято стрелковое оружие, а также деньги и документы. 

Напомним, что лидер FETO  Фетхулла Гюлен умер в октябре прошлого года.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1115 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Турция открыла воздушное пространство для Нетаньяху, который полетит в Баку

Турция открыла воздушное пространство для Нетаньяху, который полетит в Баку

Жители и гости Антальи выйдут на марш &quot;Бессмертного полка&quot;

Жители и гости Антальи выйдут на марш "Бессмертного полка"

Число поврежденных после землетрясения зданий увеличилось в Стамбуле

Число поврежденных после землетрясения зданий увеличилось в Стамбуле

Турции удалось справиться с безработицей

Турции удалось справиться с безработицей

Эрдоган призвал готовить Стамбул к землетрясениям

Эрдоган призвал готовить Стамбул к землетрясениям

Азербайджан на 13% нарастил экспорт газа в Турцию в феврале

Азербайджан на 13% нарастил экспорт газа в Турцию в феврале

Турция направила в Пакистан самолеты с военным грузом – СМИ

Турция направила в Пакистан самолеты с военным грузом – СМИ

Сожжение азербайджанского и турецкого флагов в Армении и Франции осудили в Азербайджане

Сожжение азербайджанского и турецкого флагов в Армении и Франции осудили в Азербайджане

Мощность землетрясения в Стамбуле превысила 30 килотонн тротила

Мощность землетрясения в Стамбуле превысила 30 килотонн тротила

Армянские туристы стали реже посещать Грузию

Армянские туристы стали реже посещать Грузию

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы