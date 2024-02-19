Вестник Кавказа

В Турции спасли всех шахтеров, которые оказались под завалами

В Турции спасли всех шахтеров, которые оказались под завалами
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Несколько работников, которые находились во время обрушения пород в шахте на востоке Турции, были доставлены на поверхность. Один из них смог самостоятельно выбраться из-под завалов.

Спасателям удалось достать всех шахтеров, которые оказались под завалами на шахте в районе Элязыг восточной части Турции.

Информацию об этом распространило министерство энергетики страны в своих соцсетях.

По данным министерства одному из шахтеров удалось самостоятельно выбраться на поверхность. Трех остальных работников эвакуировали благодаря спасателям.

Происшествие случилось на предприятии по добыче хрома на глубине 1400 метров.

Прокуратура республики начала проверку по данному факту.

Ранее подобное происшествие произошло на руднике организации Anagold. 13 февраля около 10 млн тонн земли обрушились на девять работников предприятия.

Поиски горняков не привели к успеху.

В результате было начато расследование, несколько человек были арестованы.

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