Несколько человек оказались заблокированы в шахте в Турции

Из шахты в Турции не могут выбраться несколько человек. Ранее там по невыясненным пока причинам произошло обрушение пород.

В понедельник, 26 февраля, в шахте в восточной части Турции обрушилась порода. Об этом сообщают местные СМИ.

Инцидент случился в уезде Аладжакая, расположенном в провинции Элязыг. В результате обрушения под землей находятся 3 горняка.

На место происшествия выехали спасатели и врачи. Причины случившегося на данный момент не установлены.

Напомним, около двух недель назад на руднике в провинции Эрзинджан обвалились 10 млн т грунта. На момент обрушения под землей находились 9 человек, их поиски ни к чему не привели. По данному факту завели уголовное дело, в рамках которого арестовали 6 человек.