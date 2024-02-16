Число отравившихся в кафе Мангистау растет

Число пострадавших в результате массового пищевого отравления в кафе мангистауского Бейнеу растет, сообщает пресс-служба акимата Мангистауской области.
С пятницы в центральную районную больницу Бейнеуского района с отравлением обратились уже 36 человек – 28 из них госпитализировали, передает Informburo.kz.
Как утверждают врачи, состояние госпитализированных пациентов оценивается средней степенью тяжести, ситуация в Бейнеу находится под контролем.
"Пациентов не требуется транспортировать в областной центр, поскольку нет соответствующих показаний. Консилиумы с участием главного инфекциониста региона проведены через телемедицину, и лечение уже назначено. Бейнеуская районная многопрофильная больница обеспечена достаточным запасом медикаментов и готова перепрофилировать еще 20 инфекционных коек. Пациенты, получающие амбулаторное лечение, находятся под наблюдением врачей, которые назначают необходимое антибактериальное и симптоматическое лечение. Противоэпидемические меры продолжаются, и информация обновляется ежечасно"
- управление здравоохранения Мангистауской области
По факту отравления департамент санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области уже начал проверку, о результатах которой будет сообщено позже.