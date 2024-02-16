Число отравившихся в кафе Мангистау растет

Власти Мангистауской области сообщают о росте числа пострадавших при отравлении в кафе "Али-Ман" в Бейнеу: с жалобами на отравление в больницу обратились уже 36 человек, Минздрав региона взял ситуацию под контроль.

Число пострадавших в результате массового пищевого отравления в кафе мангистауского Бейнеу растет, сообщает пресс-служба акимата Мангистауской области.

С пятницы в центральную районную больницу Бейнеуского района с отравлением обратились уже 36 человек – 28 из них госпитализировали, передает Informburo.kz.

Как утверждают врачи, состояние госпитализированных пациентов оценивается средней степенью тяжести, ситуация в Бейнеу находится под контролем.

"Пациентов не требуется транспортировать в областной центр, поскольку нет соответствующих показаний. Консилиумы с участием главного инфекциониста региона проведены через телемедицину, и лечение уже назначено. Бейнеуская районная многопрофильная больница обеспечена достаточным запасом медикаментов и готова перепрофилировать еще 20 инфекционных коек. Пациенты, получающие амбулаторное лечение, находятся под наблюдением врачей, которые назначают необходимое антибактериальное и симптоматическое лечение. Противоэпидемические меры продолжаются, и информация обновляется ежечасно"

- управление здравоохранения Мангистауской области

По факту отравления департамент санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области уже начал проверку, о результатах которой будет сообщено позже.