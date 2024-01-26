В Турции призвали работать с РФ вопреки США

Анкара не может отказаться от сотрудничества с Москвой, как того требует Вашингтон. Об этом заявил турецкий политик левого толка.

Вашингтон оказывает сильное давление на Анкару с требованием отказаться от сотрудничества с российской стороной, однако сделать это невозможно. Результатом такого давления стали блокировки денежных переводов из РФ на территорию Турции.

«В настоящее время правительство (Реджепа) Эрдогана испытывает сильное давление со стороны США на экономику, безопасность. Россия - один из главных торговых партнеров Турции. Турция не может отказаться от России в экономике»

– председатель турецкой партии Vatan ("Родина") Догу Перинчек.

Далее политик в беседе с РИА Новости отметил, что в истории двусторонних отношений Москвы и Анкары были периоды, кода стороны отказывались от сотрудничества. Это, по словам Перинчека, было невыгодно никому.

«Россия для Турции – главный энергопоставщик. Любые старания игнорировать, отказаться от России безуспешны. Турецкий народ – друг России, Китая и Ирана. Это и в плане экономики»

– Догу Перинчек.