В Турции призвали мусульманские страны прорвать блокаду сектора Газа

Руководитель турецкого МИД заявил о необходимости разработки плана действий по ситуации в секторе Газа. Блокаду анклава пора прекратить, добавил он.

Мусульманским странам нужно как можно скорее принять меры для того, чтобы прорвать блокаду сектора Газа. Такое заявление сделал глава МИД Турции в ходе своего выступления на проходящем в Саудовской Аравии экстренном заседании СМИД Организации исламского сотрудничества.

"От нас ждут, что мы предпримем немедленные действия в отношении Газы, даже если это будут односторонние шаги. Блокада вокруг Газы должна быть прорвана, и это нужно сделать сейчас"

– Хакан Фидан

По его словам, сейчас на грани голода находятся свыше 400 тыс палестинцев.

"Мусульманский мир должен разработать план действий, нужно усилить давление на Израиль, действуя коллективно и сообща"

– глава турецкого ведомства