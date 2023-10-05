В Турции назвали точную дату начала работы АЭС "Аккую"

Опубликовано: 14:08, 5 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт Аккую Нуклеар

Первый энергоблок строящейся в Турции АЭС "Аккую" должен заработать 29 октября 2024 года – к 101-летию республики, и для того, чтобы воплотить в жизнь эту мечту, работают десятки тысяч специалистов, заявил глава Минэнерго страны Алпарслан Байрактар.

Турция рассчитывает, что первый блок строящейся "Росатомом" АЭС "Аккую" начнет вырабатывать электричество 29 октября 2024 года, заявил сегодня в интервью турецкому телеканалу NTV министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар.

"У нас есть цель по дате - даст бог, запуск первого блока состоится к 101-летию Турецкой Республики, 29 октября 2024 года, 30 тыс специалистов работают, приближая эту цель. Это крайне важный момент, мы осуществим мечту, которой уже 70 лет, тем самым страна получит ядерную энергию"

- Алпарслан Байрактар

В планах турецких властей - не только запуск "Аккую", но и строительство новых АЭС в Синопе и на западе страны, а также запуск малых модульных реакторов, отметил министр, передает РИА Новости.

Напомним, строительство АЭС "Аккую" в турецком Мерсине впервые в мировой атомной отрасли ведется по модели "строй - владей - эксплуатируй". Стоимость проекта около $20 млрд, После запуска всех ее четырех блоков станция будет производить до 35 млрд КВт/ч электроэнергии, что покроет 10% сегодняшних потребностей страны.