Производство электроэнергии на АЭС Аккую намерены начать в следующем году

Опубликовано: 11:54, 21 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт "Аккую Нуклеар"

В Турции рассчитывают, что старт производству электроэнергии на АЭС "Аккую" будет дан в следующем году. В планах также строительство еще трех новых АЭС.

Производство электроэнергии на АЭС "Аккую" в Турции собираются запустить в 2024 году. Такое заявление сделал сегодня представитель Минэнерго республики Салих Сары.

По словам руководителя департамента ядерной энергетики, сейчас с Россией и Южной Кореей обсуждается возможность строительства еще одной АЭС, которая будет располагаться в провинции Синоп.

"Ядерное топливо было доставлено на "Аккую" 27 апреля. Мы ставим целью начать производство электроэнергии на АЭС в будущем году"

– сказал представитель ведомства.

Кроме того, Сара поведал, что Турция ведет переговоры о возведении третьей атомной станции на территории европейской части Турции, а в планах также построить четвертую АЭС.

Ранее сообщалось, что Турция планирует начать производство электроэнергии на АЭС "Аккую" в течение года. После запуска всех ее четырех блоков станция будет производить до 35 млрд КВт/ч электроэнергии. Это 10% от сегодняшних потребностей страны.