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АЭС "Аккую" заработает в течение года

АЭС &quot;Аккую&quot; заработает в течение года
© Фото: сайт "Аккую Нуклеар"
Турция планирует начать производство электроэнергии на АЭС "Аккую", строящейся в Мерсине, уже в течение года – после запуска всех ее четырех блоков станция будет производить до 35 млрд КВт/ч электроэнергии – 10% от нынешних потребностей страны.

АЭС "Аккую", строящаяся в турецком Мерсине с участием России, будет запущена в эксплуатацию в течение года, пишет турецкая газета Daily Sabah, ссылаясь на "дорожную карту" по энергетической политике страны.

Реактор первого энергоблока АЭС будет запущен в 2024 году, а уже в 2028 году установленная мощность электростанции по электроэнергии превысит 135 тыс МВт.

"Ожидается, что АЭС "Аккую" начнет производство электроэнергии в течение года" 

- Daily Sabah

Также планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех блоков, которые оснастят передовыми российскими реакторами ВВЭР-1200, первая в стране атомная электростанция стоимостью в $20 млрд будет вырабатывать около 35 млрд киловатт-часов в год и покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии. Это первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели "строй - владей - эксплуатируй", он отвечает всем современным международным требованиям по безопасности в атомной энергетике.

Первый блок АЭС &quot;Аккую&quot; достроят в 2023 году

Первый блок АЭС "Аккую" достроят в 2023 году

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