АЭС "Аккую" заработает в течение года

АЭС "Аккую", строящаяся в турецком Мерсине с участием России, будет запущена в эксплуатацию в течение года, пишет турецкая газета Daily Sabah, ссылаясь на "дорожную карту" по энергетической политике страны.
Реактор первого энергоблока АЭС будет запущен в 2024 году, а уже в 2028 году установленная мощность электростанции по электроэнергии превысит 135 тыс МВт.
"Ожидается, что АЭС "Аккую" начнет производство электроэнергии в течение года"
- Daily Sabah
Также планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех блоков, которые оснастят передовыми российскими реакторами ВВЭР-1200, первая в стране атомная электростанция стоимостью в $20 млрд будет вырабатывать около 35 млрд киловатт-часов в год и покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии. Это первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели "строй - владей - эксплуатируй", он отвечает всем современным международным требованиям по безопасности в атомной энергетике.