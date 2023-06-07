АЭС "Аккую" заработает в течение года

Опубликовано: 12:30, 7 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт "Аккую Нуклеар"

Турция планирует начать производство электроэнергии на АЭС "Аккую", строящейся в Мерсине, уже в течение года – после запуска всех ее четырех блоков станция будет производить до 35 млрд КВт/ч электроэнергии – 10% от нынешних потребностей страны.

АЭС "Аккую", строящаяся в турецком Мерсине с участием России, будет запущена в эксплуатацию в течение года, пишет турецкая газета Daily Sabah, ссылаясь на "дорожную карту" по энергетической политике страны.

Реактор первого энергоблока АЭС будет запущен в 2024 году, а уже в 2028 году установленная мощность электростанции по электроэнергии превысит 135 тыс МВт.

"Ожидается, что АЭС "Аккую" начнет производство электроэнергии в течение года"

- Daily Sabah

Также планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех блоков, которые оснастят передовыми российскими реакторами ВВЭР-1200, первая в стране атомная электростанция стоимостью в $20 млрд будет вырабатывать около 35 млрд киловатт-часов в год и покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии. Это первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели "строй - владей - эксплуатируй", он отвечает всем современным международным требованиям по безопасности в атомной энергетике.