В Турции назвали, от кого зависит судьба членства Швеции в НАТО

Финальное слово в вопросе ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО должен сказать парламент Турции, сообщил глава МИД республики. По его словам, он уже приступил к рассмотрению соответствующего документа.

Последнее слово в вопросе вступления Швеции в НАТО осталось за парламентом Турции. Об этом рассказали источник в Анкаре.

По его словам, эти слова на встрече с госсекретарем США произнес глава МИД Турции.

"Окончательное решение по процессу, связанному со вступлением Швеции в НАТО, принадлежит нашему парламенту"

– Хакан Фидан

Источник обратил внимание на то, что протокол уже находится на рассмотрении парламента.

Напомним, протоколы о присоединении Швеции к альянсу не ратифицировали лишь Венгрия и Турция. Турецкое руководство отмечает, что сделает это только после того, как в Швеции начнут исполнять новый закон по борьбе с терроризмом.