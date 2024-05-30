В Турции достраивают энергоблок АЭС «Аккую»

В Турции стартовали механические испытания реактора энергоблока. Его готовность составляет порядка 90%, сообщил глава государства.

Турецкий лидер заявил о высокой степени готовности (90%) первого энергоблока строящейся АЭС «Аккую». По его словам, специалисты уже проводят испытания реактора.

«Прилагаются большие усилия по строительству АЭС "Аккую". На данный момент строительство первого энергоблока завершено на 90%. Приступили к механическим испытаниям реактора энергоблока»

– Эрдоган

Отметим, что данная АЭС – это атомная электростанция находится в провинции Мерсин. Станция состоит из 4 блоков, каждый из которых оборудован современными реакторами и системами безопасности.

Эта станция способна обеспечивать значительную часть электроэнергии для Турции, снижая зависимость страны от импорта энергоресурсов. Атомная энергетика считается одним из наиболее экологически чистых и эффективных способов производства электроэнергии. АЭС Аккую строилась с соблюдением всех международных стандартов безопасности, что позволяет минимизировать риски для окружающей среды и населения. АЭС Аккую играет важную роль в диверсификации источников энергии в Турции, обеспечивая стабильное и надежное энергоснабжение для страны и способствуя ее экономическому развитию.

