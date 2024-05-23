АЭС "Аккую" готовится к тестовым запускам

В Турции на строящейся атомной электростанции "Аккую" установили оборудование, которое позволит приступить к тестовым запускам.

Первый энергоблок АЭС "Аккую" обзавелся перегрузочным оборудованием, которое необходимо для операций перед финальным стартом объекта. Информация об этом была опубликована на официальной странице АЭС.

По словам главы проекта Сергея Буцких, этот процесс несет важное значение для будущего запуска энергетического объекта.

"Завершение монтажа перегрузочной машины на АЭС "Аккую" является важным достижением в реализации проекта. Оно подтверждает готовность АЭС к последующим работам, включая испытания и запуск первого энергоблока, которые делают нас на шаг ближе к созданию устойчивого и надежного источника электроэнергии для Турецкой Республики"

– Сергей Буцких

Сообщается, что установленное оборудование используется для технического обслуживания и ремонтных работ отделения, где расположен реактор. С помощью перегрузочной машины заменяется отработанное масло. Таким образом, обеспечивается безопасная эксплуатация объекта.

Атомная электростанция "Аккую" - совместный проект России и Турции. Она возводится в провинции Мерсин на берегу Средиземного моря.

После завершения строительства, энергетический объект будет иметь четыре реактора мощностью 4800 МВт.

Ранее сообщалось, что запуск первого реактора АЭС может произойти в течение года.