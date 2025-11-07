Вестник Кавказа

В Турции 600 футболистов вызвали на допрос по делу о ставках

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Масштабное разбирательство из-за ставок продолжается в турецком футболе. Порядка 600 игроков вызваны на допросы.

В Турции продолжается расследование уголовного дела о незаконных ставках в футболе. Порядка 600 игроков в футбол вызваны турецкими правоохранителями на допрос, передают местные СМИ. 

Согласно материалам дела, ряд футболистов, тренеров и управленцев ставили на исход матчей на нелегальных интернет-площадках, которые работали на территории Албании, Болгарии и Северного Кипра. 

Ранее турецкие СМИ сообщали об отстранении от судейства порядка 150 профессиональных рефери из-за участия в ставках, 17 судей были арестованы, также был выдан ордер на арест президента одного из клубов турецкой Суперлиги.

