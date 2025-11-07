В Турции 600 футболистов вызвали на допрос по делу о ставках

Масштабное разбирательство из-за ставок продолжается в турецком футболе. Порядка 600 игроков вызваны на допросы.

В Турции продолжается расследование уголовного дела о незаконных ставках в футболе. Порядка 600 игроков в футбол вызваны турецкими правоохранителями на допрос, передают местные СМИ.

Согласно материалам дела, ряд футболистов, тренеров и управленцев ставили на исход матчей на нелегальных интернет-площадках, которые работали на территории Албании, Болгарии и Северного Кипра.

Ранее турецкие СМИ сообщали об отстранении от судейства порядка 150 профессиональных рефери из-за участия в ставках, 17 судей были арестованы, также был выдан ордер на арест президента одного из клубов турецкой Суперлиги.