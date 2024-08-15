В Тбилиси можно будет попасть еще из одного города России

Прямое авиасообщение между Тбилиси и Новосибирском запустят в сентябре. Рейсы будут выполняться в течение месяца.

Грузинский перевозчик Georgian Airways осенью включит в расписание прямой авиарейс между Тбилиси и Новосибирском.

Первый рейс назначен на 28 сентября, последний - на 28 октября, в этот день летнее расписание будет меняться на зимнее.

Попасть в грузинскую столицу из Сибири можно будет на Boeing 737 дважды в неделю - по вторника и субботам в течение месяца, уточнили в международном аэропорту "Толмачево".

Вылетать в Тбилиси лайнеры Georgian Airways будут утром - в 06.50, длительность полета 4 часа 20 минут.