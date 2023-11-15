Вестник Кавказа

В Сухуме часть города осталась без света

В Сухуме часть города осталась без света
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Электроснабжение в части Сухума отключено сегодня. Причиной стали проблемы на подстанции "Сухум-2", расположенной на улице Гуминистинской.

В столице Абхазии некоторые жители сегодня остались без света.

В "Черноморэнерго" сообщили, что в Абхазии на столичной подстанции "Сухум-2" сработала защита, в результате отключился трансформатор Т-3. Из-за этого подача электроэнергии временно приостановлена части населения. Аварийная бригада на месте работает над восстановлением электроснабжения.

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