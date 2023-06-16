В страшном ДТП в Ингушетии погибли семь человек

Опубликовано: 20:53, 16 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: МЧС Ингушетии

Сегодня вечером на трассе "Кавказ" в Сунженском районе Ингушетии столкнулись две легковушки – в аварии погибли семь человек, в том числе – трое детей.

ДТП с участием двух легковых автомобилей, произошедшее сегодня вечером на трассе "Кавказ" в Сунженском районе Ингушетии, закончилось гибелью семерых человек, троими из которых стали дети, сообщило ГУ МЧС РФ по региону.

"Шестнадцатого июня в 18:38 по московскому времени поступило сообщение, что в Сунженском районе на 595-м километре федеральной автодороги "Кавказ" столкнулись два легковых автомобиля Mercedes и ВАЗ-21112. В результате погибло семь человек, из них трое детей", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Подробности происшествия не сообщаются, известно лишь, что в ликвидации последствий ДТП принимали участие девять спасателей и три единицы техники.