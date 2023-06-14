РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

ДТП с маршруткой произошло в Ингушетии - есть пострадавшие

ДТП с маршруткой произошло в Ингушетии - есть пострадавшие
© Фото: Сайт МЧС Ингушетии
Маршрутка попала в аварию сегодня вечером в Ингушетии. Микроавтобус с пассажирами и легковушка столкнулись в одном из сел Назрановского района.

Автомобильная авария со множеством раненых случилась сегодня в селе Плиево в Назрановском районе, сообщили в МЧС Ингушетии.

Информация о ДТП была получена в 17:44 мск. Оказалось, что на дороге столкнулись "ВАЗ-21115" и ГАЗель.

Пострадавшие в ДТП в Ингушетии

Сначала сообщалось о четырех раненых, которые были отвезены в больницу в Назрань на скорой и на попутках. Несовершеннолетних среди них нет.

Позже "Интерфакс" со ссылкой на МЧС сообщил, что, по новым данным, травмы получили 10 человек, все они проходят лечение в больнице.

В аварии с участием микроавтобуса в Ингушетии пострадали полтора десятка человек

В аварии с участием микроавтобуса в Ингушетии пострадали полтора десятка человек

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
1005 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version