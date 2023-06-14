ДТП с маршруткой произошло в Ингушетии - есть пострадавшие

Опубликовано: 21:51, 14 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Сайт МЧС Ингушетии

Маршрутка попала в аварию сегодня вечером в Ингушетии. Микроавтобус с пассажирами и легковушка столкнулись в одном из сел Назрановского района.

Автомобильная авария со множеством раненых случилась сегодня в селе Плиево в Назрановском районе, сообщили в МЧС Ингушетии.

Информация о ДТП была получена в 17:44 мск. Оказалось, что на дороге столкнулись "ВАЗ-21115" и ГАЗель.

Пострадавшие в ДТП в Ингушетии

Сначала сообщалось о четырех раненых, которые были отвезены в больницу в Назрань на скорой и на попутках. Несовершеннолетних среди них нет.

Позже "Интерфакс" со ссылкой на МЧС сообщил, что, по новым данным, травмы получили 10 человек, все они проходят лечение в больнице.