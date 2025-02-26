Вестник Кавказа

В столкновении иномарки и легковушки в Северной Осетии погиб один человек

В столкновении иномарки и легковушки в Северной Осетии погиб один человек
© Фото: пресс-служба МЧС Северной Осетии
На трассе в Северной Осетии столкнулись джип и ВАЗ-2112. В результате погиб владелец отечественной легковушки. К месту ДТП прибыли сотрудники МЧС.

В Северной Осетии произошла автоавария с участием иномарки и отечественного легкового автомобиля, сообщает пресс-служба республиканского МЧС.

Как заявили в спасательном ведомстве, джип Geely Monjaro столкнулся с машиной ВАЗ-2112 на 12-м километре трассы Хурикау – Моздок.

В результате ДТП владелец легковушки от полученных повреждений скончался на месте. Пассажира ВАЗ-2112 увезли в больницу Моздока, подчеркнули в министерстве.

Отмечается, что к месту аварии прибыли четыре сотрудника МЧС и одна единица техники. Они вытащили пострадавших, а также обесточили транспортные средства.

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