В столицу ненадолго вернется тепло

В центре погоды "Фобос" рассказали о погоде в столичном регионе на следующей неделе.

На следующей неделе в Москве и Подмосковье существенно уменьшатся в размерах сугробы, которые принес в регион циклон "Ваня": ожидается потепление до плюс 4 градусов, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В Москве уже сегодня столбики термометров преодолели нулевой рубеж и к 15.00 показали ровно плюс 1 градус, впервые в сезоне наступила оттепель. В ночь на понедельник в столице, благодаря промежуточному гребню антициклона, распогодится, и подморозит от 0 до минус 2 градусов, вероятна гололедица толщиной до 2-4 мм. Днем из-за влияния атмосферного фронта окклюзии небо продолжит хмуриться и кое-где возможны небольшие осадки в смешанной фазе, температура повысится до плюс 1-3 градусов"

- Евгений Тишковец

Причина потепления - устойчивый перенос воздушных масс североатлантического происхождения, подогретых Гольфстримом, из-за чего аномальный холод сменится аномальным теплом, которое на будущей неделе установится на большей части России, поведал синоптик, передает РИА Новости.

Как следствие, уменьшатся в размерах и сугробы, высота которых в Москве варьируется от 38 до 45 см.

"Во вторник потепление усилится, ночью в тумане 0 – плюс 2 градусов, во второй половине дня пройдут обложные осадки в виде мокрого снега и дождя – выпадет до 5 миллиметров, термометры покажут плюс 2-4 градусов, что на 6-8 градусов выше положенной климатической нормы. В среду температурный фон почти не изменится, осадков будет мало, и они примут мозаичный характер, сохранится слякотная и сырая погода, снежный покров уменьшится до 23-28 сантиметров"

- Евгений Тишковец

Впрочем, зима берет свое, и уже в четверг из-за очередного североатлантического циклона погода снова ухудшится, временами пройдет мокрый снег и немного похолодает, но половина сугробов к этому времени все же растает.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", в начале минувшей недели в столичном регионе потеплело, однако на смену морозам пришли снегопады. Снег шел в чреду, четверг и пятницу, а сугробы выросли до 40-50 см. В пятницу ночью в Москву и Подмосковье пришел циклон "Ваня", который принес с собой еще одну порцию снежных зарядов.