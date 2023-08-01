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В столичный регион пришло настоящее лето

В столичный регион пришло настоящее лето
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Сегодня в Москве и Московской области будет властвовать настоящее лето: воздух прогреется до 28 градусов тепла, будет солнечно, а к вечеру возможны ливни и грозы, сообщили в Гидрометцентре России.

В центральный регион России наконец пришло настоящее лето – с теплом, с солнцем и летними дождями и ливнями. Несмотря на переменную облачность, преобладать в Москве и области будет солнечная погода, хотя к вечеру возможны кратковременные дожди, сообщает Гидрометцентр России.

"Переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Температура воздуха в Москве составит от 26 до 28 градусов тепла, по области от плюс 23 до плюс 28 градусов. Ветер юго-восточный, 3-8 м/c"

– Гидрометцентр России

Атмосферное давление будет немного повышенным и составит 745 мм ртутного столба. Такая погода сохранится в ближайшие два дня, среду и четверг, а к пятнице дожди прекратятся, и температура воздуха поднимется до 30 градусов со знаком плюс.

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