В столичный регион идет дождевой фронт

Опубликовано: 6:30, 27 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сегодня в столичном регионе установится облачная с прояснениями погода, будет тепло – воздух прогреется до 26 градусов тепла, но надвигающийся на регион дождевой фронт уже заявит о себе.

В Москве и Подмосковье сегодня будет облачно с прояснениями, и лишь на юге области пройдет небольшой дождь, сообщает Гидрометцентр России.

"Температура воздуха в Москве составит от 23 до 25 градусов тепла, по области от плюс 21 до плюс 26 градусов, на юге до плюс 17 градусов. Ветер будет дуть восточный, его скорость составит 6-11 м/c", - говорится в сообщении.

Атмосферное давление составит 746 мм ртутного столба, однако оно не помешает дождевому фронту уже завтра захватить регион. Самым дождливым и холодным на этой неделе окажется четверг – к выходным погода нормализуется.