Жителей Ставрополья предупредили о дожде, граде и ветре

Опубликовано: 13:20, 26 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На Ставрополье в ближайшие несколько дней ожидаются грозовые ливни с градом. Также синоптики прогнозируют шквалистый ветер более 20 метров в секунду.

В понедельник, 26 июня, в Ставропольском крае объявили штормовое предупреждение. Об этом говорится на сайте Противопожарной и аварийно-спасательной службе региона.

Согласно прогнозу синоптиков, с сегодняшнего дня и до 29 июня включительно в регионе будут идти сильные дожди с грозой. Местных жителей также предупреждают о шквалистом ветре до 23 метров в секунду.

В связи с непогодой спасатели советуют не подходить близко к деревьям и обходить сооружения повышенного риска, включая мосты, трубопроводы и ЛЭП.