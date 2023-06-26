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Жителей Ставрополья предупредили о дожде, граде и ветре

Жителей Ставрополья предупредили о дожде, граде и ветре
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
На Ставрополье в ближайшие несколько дней ожидаются грозовые ливни с градом. Также синоптики прогнозируют шквалистый ветер более 20 метров в секунду.

В понедельник, 26 июня, в Ставропольском крае объявили штормовое предупреждение. Об этом говорится на сайте Противопожарной и аварийно-спасательной службе региона.

Согласно прогнозу синоптиков, с сегодняшнего дня и до 29 июня включительно в регионе будут идти сильные дожди с грозой. Местных жителей также предупреждают о шквалистом ветре до 23 метров в секунду.

В связи с непогодой спасатели советуют не подходить близко к деревьям и обходить сооружения повышенного риска, включая мосты, трубопроводы и ЛЭП.

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