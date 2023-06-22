Ливень повредил 1,5 тыс домов в Северной Осетии

Опубликовано: 11:38, 22 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Порядка 1500 домов были повреждены в Северной Осетии в результате ливня. Режим ЧС введен во Владикавказе и Пригородном районе.

Пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии по итогам оценки ущерба проинформировала о том, что после ливня, который обрушился на республику 18 июня, получили повреждения 1500 домов.

«Всего пострадало 1 500 частных домовладений, из них: во Владикавказе 45 многоквартирных домов и 45 частных домовладений; в поселке Южный – 143 дома; в поселке Карца – 226 домовладений; в Пригородном районе – 102 дома»

– Пресс-службе ГУ МЧС

В экстренном ведомстве отметили также, что в некоторых домах продолжается откачка воды из подвалов. В аварийно-восстановительных работах задействованы более 200 человек. Напомним, что после ливня во Владикавказе введен режим ЧС. Режим ЧС также введен в Пригородном районе Северной Осетии.