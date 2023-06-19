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Власти Северной Осетии продлили штормовое предупреждение

Власти Северной Осетии продлили штормовое предупреждение
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Северной Осетии продлено штормовое предупреждение из-за обильных осадков. В республики продолжают идти дожди с градом и сильным ветром. Власти заявляют о возможном подъеме уровня воды в реках.

МЧС Северной Осетии заявил о продолжении дождей с градом на ближайшие несколько дней. Республику на днях охватили обильные осадки.

Как сообщили в ведомстве, предупреждение продлили до 21 июня. МЧС обещает дожди со шквалистым ветром и градом.

Также в министерстве отметили, что возможен подъем уровня воды в реках и водоемах. Кроме того, высока вероятность образования селей в горах.

Ранее осадки в регионе вызвали перебои в энергоснабжении. Также некоторые села Северной Осетии оказались под водой. В столице республике был введен режим ЧС.

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