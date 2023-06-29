В столичном регионе пройдут дожди и грозы

Опубликовано: 6:31, 29 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Москве и Подмосковье сегодня небо снова затянут тучи, продолжатся дожди и грозы, обрушившиеся на регион минувшей ночью, но будет достаточно тепло – до 22 градусов, рассказали в Гидрометцентре России.

Сегодня в столичном регионе будет пасмурно, сыро, но тепло - облачная погода, дождь, местами гроза и до 22 градусов тепла ожидаются в Москве и Подмосковье, сообщает Гидрометцентр России.

"Облачно. Дождь, местами сильный. В отдельных районах грозы, град. Температура воздуха в Москве - от 18 до 20 градусов тепла, по области - от плюс 17 до плюс 22 градусов. Ветер будет дуть юго-восточный, его скорость составит 5-10 м/c, при грозе порывы до 17 м/с", - говорится в сообщении.

Атмосферное давление будет пониженным и составит 738 мм ртутного столба. Такая погода в регионе сохранится как минимум до выходных, - добавили в Гидрометцентре.