В столичном районе сегодня потеплеет

Опубликовано: 6:29, 6 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сегодня днем в столичном регионе немного потеплеет – осадков синоптики не прогнозируют, а воздух прогреется до 21 градуса тепла.

Сегодня, 6 июня, в столичном регионе установится переменная облачность, и при небольшом западном ветре будет заметно теплее, чем накануне, сообщает Гидрометцентр России.

"В Москве и Московской области переменная облачность. Преимущественно без осадков. Температура воздуха в Москве составит от 19 до 21 градуса тепла, по области от плюс 16 до плюс 21 градуса. Ветер будет дуть западный, его скорость составит 3-8 м/c", - говорится в сообщении.

Атмосферное давление будет немного повышенным и составит 752 мм ртутного столба. А уже завтра распогодится, а температура воздуха поднимется до комфортных 23 градусов тепла.