В столице Казахстана стартовал Международный форум "Астана"

Опубликовано: 9:39, 8 июн 2023 (UTC+3 MSK)

В столице Казахстана начал работу Международный форум Астана, инициированный главой государства Касым-Жомартом Токаевым после пандемии. В престижном мероприятии принимают участие более тысячи гостей из разных стран мира.

Сегодня в конгресс-центре на территории выставки ЭКСПО в Астане под патронажем президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева начал работу двухдневный Международный форум "Астана", который собрал более тысячи гостей из разных стран мира

Новый слет стал правопреемником Астанинского экономического форума, работавшего в столице Казахстана с 2008 по 2019 год, передает Sputnik Казахстан.

Мероприятие направлено на развитие международного сотрудничества и установление новых глобальных партнерств, и будет поощрять всех его участников поделиться своим видением решения проблем по четырем ключевым направлениям: внешняя политика и международная безопасность, международное развитие и устойчивое развитие, энергетика и изменение климата, а также экономика и финансы. Эти принципы формируют основу комплексной программы, включающей более 40 панельных сессий, кабинетных дискуссий и дополнительных параллельных мероприятий.

"Благодаря Международному форуму "Астана" мы надеемся построить новые мосты и укрепить связи, объединившись для преодоления коллективных вызовов и наметив новый путь вперед"

- Касым-Жомарт Токаев

Главной темой форума в этом году станет "Преодоление вызовов через диалог: по пути сотрудничества, развития и прогресса". Помимо глав государств и правительств в мероприятии участвуют руководители международных организаций и крупнейших компаний, видные политические деятели и представители экспертных кругов, среди которых – главы МВФ, ВТО, АБР, ЕБРР, ОБСЕ, ЮНЕСКО, ШОС, председатель ПА ОБСЕ, представители ОЭСР и Торговой миссии США, а также члены Совета иностранных инвесторов.