Вестник Кавказа

В Ставрополе начали «минировать» редакции

В Ставрополе начали «минировать» редакции
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В столице Ставрополья произошло массовое «минирование» соцобъектов, ТЦ и редакций местных СМИ. На месте работают специалисты из правоохранительных служб.

Телефонные террористы перестали ограничиваться в своих фейковых сообщениях школами, детским садами, судами и торговыми центрами и начали «минировать» журналистские редакции на Ставрополье. В частности, тревожный сигнал с сообщением о минировании школ, судов, ТЦ и редакций краевой столицы поступил к местным правоохранителям.

По словам мэра города, на места оперативно прибыли правоохранители. Ведется проверка.

«Службы экстренного реагирования направлены на проверку ряда ставропольских школ, зданий торговых центров, судов, редакций СМИ и административных объектов. Причиной стало очередное сообщение злоумышленников о минировании. Каждое сообщение сейчас тщательно поверяется»

– Иван Ульянченко

Глава муниципалитета подчеркнул, что всего проверяется 15 объектов.

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