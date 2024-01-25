В Ставрополе начали «минировать» редакции

Телефонные террористы перестали ограничиваться в своих фейковых сообщениях школами, детским садами, судами и торговыми центрами и начали «минировать» журналистские редакции на Ставрополье. В частности, тревожный сигнал с сообщением о минировании школ, судов, ТЦ и редакций краевой столицы поступил к местным правоохранителям.
По словам мэра города, на места оперативно прибыли правоохранители. Ведется проверка.
«Службы экстренного реагирования направлены на проверку ряда ставропольских школ, зданий торговых центров, судов, редакций СМИ и административных объектов. Причиной стало очередное сообщение злоумышленников о минировании. Каждое сообщение сейчас тщательно поверяется»
– Иван Ульянченко
Глава муниципалитета подчеркнул, что всего проверяется 15 объектов.