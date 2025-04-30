В Стамбуле задержали 30 человек по делу о коррупции

В Стамбуле снова прошла волна задержаний чиновников, в полицию доставлены 30 человек.

Турецкие правоохранители задержали 30 связанных с мэрией Стамбула человек в рамках расследования уголовного дела о коррупции. Ордера на арест выданы в отношении 47 граждан, сообщают турецкие СМИ.

В рамках новой волны задержаний в полицию были доставлены главы трех районных администраций Стамбула, а также два чиновника из Аданы. Также силовики задержали представителей бизнеса, чиновников мэрии Стамбула и депутатов оппозиционной Народно-республиканской партии.

Напомним, что в марте турецкие власти инициировали задержание экс-мэра Стамбула Экрема Имамоглу, а также ряда чиновников из его окружения. Им вменяют в вину коррупцию, а также связи с террористами. Оппозиция усматривает в деле политический мотив.