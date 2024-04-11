Вестник Кавказа

В США прокомментировали сообщения о военной поддержке Армении

В США прокомментировали сообщения о военной поддержке Армении
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Госдепе США высказались по поводу распространенных накануне сообщений о том, что на встрече в Брюсселе Никол Пашинян договорился с Энтони Блинкеном об оказании Еревану масштабной военной поддержки.

Фото документа, размещенного в среду в соцсетях, согласно которому армянская сторона получила от американской заверения в оказании широкомасштабной военной поддержки, прокомментировали в Госдепартаменте США.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в американском дипломатическом ведомстве назвал публикацию дезинформацией. В Госдепе указали на отсутствие темы безопасности в повестке брюссельской встречи.

Ведомство призвало ориентироваться на официальный пресс-релиз, изданный Вашингтоном, Брюсселем и Ереваном по итогам мероприятия 5 апреля.

"На брюссельской встрече с Европейским союзом и Арменией акцент был сделан исключительно на экономическую стабильность Армении, которая стремится диверсифицировать свое торговое партнерство и решать гуманитарные потребности, в том числе поддерживать текущие реформы в таких сферах, как демократия и верховенство закона"

– пресс-служба Госдепа

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