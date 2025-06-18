В Совфеде заявили о готовности к контактам с Сенатом США

Совфед РФ и Сенат США могут возобновить контакты, но инициатива должна исходить от Вашингтона, считают в верхней палате российского парламента.

В Совфеде РФ заявили о готовности к контактам с Сенатом США, однако диалог должен быть инициирован Вашингтоном. В настоящий момент связей между парламентскими органами двух стран нет, сообщил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

"Пока контактов по линии верхних палат (России и США – ред.) нет, хотя мы всегда готовы к их восстановлению"

– Константин Косачев

Как отметил Косачев, движение в сторону сближения должно быть инициировано американской стороной, так как США прервали контакты.

Напомним, что официальный спикер Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва и Вашингтон контактируют по различным вопросам – от налаживания дипломатических связей до украинского урегулирования.