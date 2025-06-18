Вестник Кавказа

В Кремле рассказали о текущем уровне контактов с США

Вид на Спасскую башню Кремля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
РФ и США ведут диалог по разным темам, сообщили в Кремле. В частности, там отметили, что контактируют с американскими коллегами для того, чтобы устранить раздражители в двусторонних отношениях.

Россия и Соединенные Штаты контактируют друг с другом по разным вопросам. Об этом сообщил 20 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Выступая на Петербургском экономическом форуме, он подчеркнул, что на сегодняшний день стороны ведут диалог по украинскому урегулированию и по внешним раздражителям в двусторонних отношениях.

"Идут разные треки, так сказать, диалога с американцами. Первое - это все, что касается украинского регулирования... Второе – это процесс по раздражителям, по решению тех проблем, которые накопились в двусторонних отношениях"

– представитель Кремля

Он также выразил мнение, что устранение раздражителей в отношениях Москвы и Вашингтона поспособствует украинскому урегулированию.

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